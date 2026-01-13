Giudice Sportivo multa al Milan | 10 mila euro
Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 10 mila euro al Milan, a seguito della 20ª giornata di campionato. La sanzione è stata determinata per il ritardo di circa tre minuti nell’inizio della partita contro la Fiorentina, evidenziando una recidiva in comportamenti simili. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure disciplinari adottate al termine delle recenti gare ufficiali.
Arrivano le decisioni dopo la 20ª giornata. Multa per il Milan: 10 mila euro per il ritardo di circa tre minuti nell’inizio della gara giocata a Firenze, con recidiva reiterata. Nessuna squalifica per i rossoneri. Sanzione anche per la Fiorentina: 3 mila euro per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori, con attenuante applicata. Capitolo disciplinare: Youssouf Fofana entra in diffida dopo la quarta ammonizione stagionale. Nessun altro provvedimento rilevante per il Milan. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it
