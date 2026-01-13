Giubileo | Rocca ringrazia istituzioni tutte le forze unite oltre 600 mila interventi sanitari

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ringraziato le istituzioni per il supporto durante il Giubileo di Roma, sottolineando l’importanza della collaborazione tra tutte le forze coinvolte. Nel corso dell’evento sono stati effettuati oltre 600 mila interventi sanitari, dimostrando l’efficacia di un’azione coordinata. Un riconoscimento che evidenzia l’impegno condiviso per garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha colto l’occasione per esprimere nuovamente il proprio apprezzamento nei confronti delle istituzioni che hanno contribuito al successo del Giubileo di Roma. Questo riconoscimento è avvenuto durante un incontro finale, organizzato per celebrare la conclusione dell’Anno Santo, che si è tenuto nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Durante il Giubileo, Rocca ha dichiarato: “ho visto unire tutte le forze per poter accogliere tutti i 30 milioni di pellegrini”. Ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento speciale a monsignor Fisichella, definito un punto di riferimento costante per tutto il corso di questo significativo Anno Santo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

