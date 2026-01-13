Giubileo | Gualtieri ringrazia le istituzioni prova superata con lavoro di squadra

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ringraziato le istituzioni per il contributo alla buona riuscita del Giubileo. Dopo aver superato con successo questa importante prova, Gualtieri ha sottolineato il valore del lavoro di squadra nel garantire il buon esito dell’evento, evidenziando l’impegno condiviso di tutte le parti coinvolte.

Dopo aver superato con successo la prova del Giubileo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha colto l’occasione per esprimere nuovamente la sua sincera gratitudine alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Questo ringraziamento è avvenuto durante un incontro finale, organizzato per celebrare la conclusione dell’Anno Santo, che si è tenuto nella storica sala della Protomoteca in Campidoglio. “Desidero davvero esprimere la mia più profonda gratitudine a ciascuno di voi per il lavoro straordinario che ci ha permesso di affrontare e superare la prova del Giubileo. È stato un vero e proprio lavoro di squadra, come dimostrano le persone presenti qui oggi”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri durante il saluto tra le varie istituzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

