Giro del mondo in bicicletta torna dopo 2 anni la viaggiatrice di Lazise

Dopo due anni, torna a Lazise la viaggiatrice che ha attraversato 25 Paesi in bicicletta. Il suo giro del mondo riprenderà sabato 17 gennaio, fermandosi nel luogo d’inizio, segnando il termine di un lungo percorso di circa 100 settimane. Un’esperienza fatta di continui spostamenti e scoperte, che ora si conclude e si riavvia, testimonianza di passione e determinazione.

Il cronometro si fermerà sabato prossimo, 17 gennaio, proprio dove tutto era iniziato due anni fa. Dopo 100 settimane, 25 Paesi attraversati e circa 35.000 chilometri impressi nei muscoli e nell'anima, Monica Consolini torna a casa. La "viaggiatrice del sorriso" di Lazise sta per concludere la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ciclista torna a casa dopo 2 anni: Lazise in festa per la sua “eroina” dei pedali - Il giro del mondo in 2 anni, dopo l'impresa la ciclista Monica Consolini torna a casa a Lazise: la attende una grande festa ... veronaoggi.it

Completa il giro del mondo in bicicletta in solitaria, era partita due anni fa e ha percorso 31mila chilometri: «Ho pedalato per tre mesi sotto la pioggia ma ho visto le ... - Monica Consolini era partita da a Lazise, sul lago di Garda: «Non avevo tempo per sentire la solitudine. msn.com

Completa il giro del mondo in solitaria in bici: «Ho pedalato per tre mesi sotto la pioggia ma ho visto tante meraviglie» x.com

