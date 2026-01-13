Gira per le strade con una sciabola | 30enne semina il terrore

Lunedì 12 gennaio a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, si sono verificati momenti di preoccupazione quando un uomo di circa 30 anni è stato avvistato in centro con una sciabola di un metro. La presenza dell’individuo ha generato timori tra i passanti, ma le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo è stato visto aggirarsi per le vie del centro con una sciabola da un metro. Protagonista dell'episodio un 30enne italiano residente a Lecco, fermato e denunciato dalla polizia locale per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Paura in strada, uomo con una spranga semina terrore ad Avenza Leggi anche: Si aggira per la città brandendo una sciabola da 1 metro: denunciato 30enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gira per le strade con una sciabola: 30enne semina il terrore - Non è la prima volta: già denunciato nel 2024 per un episodio simile ... leccotoday.it

Lo hanno accolto come una rockstar. E infatti gira su un Suv blindato con sette bodyguard. Ma continua a mangiare la sua polenta e a studiare il portoghese. Abbiamo seguito il ct del Brasile per le strade di Rio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.