Giovani vandali il giro di vite Il Comune | Basta incontriamoci

Il Comune di Boretto ha annunciato un giro di vite contro i comportamenti vandalici e di bullismo tra i giovani. Dopo recenti episodi nella zona, si propone un confronto diretto con le famiglie e le istituzioni per individuare soluzioni efficaci. L’obiettivo è promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti, attraverso interventi mirati e un dialogo costruttivo.

Servono interventi più severi per fermare vandalismi e bullismo di un gruppo di giovanissimi, che da qualche tempo a Boretto e dintorni si sta evidenziando per comportamenti non certo positivi. Anzi. Fra i tredici minorenni denunciati per i vandalismi di Capodanno in paese figurano anche alcuni ragazzini che in passato si erano messi in evidenza per altri simili situazioni. "Per qualcuno di loro il percorso intrapreso ha funzionato, per altri no", confida il sindaco Andrea Codelupi. Che ora intende "andare fino in fondo" alla vicenda. "Come amministrazione – dice il sindaco – offriamo la nostra disponibilità nei confronti dei genitori e degli stessi autori dei danni ad affiancarli in un percorso che li possa allontanare da questo modo sbagliato di agire, che li porta a sfogare la loro rabbia contro le proprietà altrui.

