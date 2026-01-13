Giovane aggredito e rapinato del cellulare colpevole rintracciato dalla polizia

Nella città della Spezia, un giovane è stato vittima di un’aggressione e di una rapina che gli ha portato via il cellulare. La polizia, intervenuta prontamente, ha identificato e rintracciato il responsabile, un uomo residente nel Genovese. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la tutela dei cittadini.

La Spezia, 13 gennaio 2026 – Giovane aggredito e rapinato del proprio telefono cellulare: denunciato un uomo residente nel Genovese. I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026, quando il personale della polizia della questura spezzina è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria di La Spezia Centrale. Dopo un approfondito sopralluogo in zona e nelle vie limitrofe, condotto anche attraverso l'ausilio delle telecamere di sorveglianza cittadine, gli operatori erano riusciti a recuperare il telefono cellulare all'interno di un tombino, verosimilmente gettato dall'aggressore, che è stato restituito al proprietario.

