Giorno della memoria le iniziative a Bergamo

Da ecodibergamo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno della memoria a Bergamo si presenta come un'occasione per riflettere e ricordare. Iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, dall’Università, dall’Archivio bergamasco e dall’Aned prevedono conferenze e convegni, offrendo momenti di approfondimento e confronto su temi storici e sociali legati alla memoria collettiva. Un impegno condiviso volto a mantenere vivo il ricordo e promuovere la consapevolezza tra le nuove generazioni.

IL RICORDO. Conferenze e convegni organizzati da Amministrazione comunale, Università, Archivio bergamasco e Aned. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giorno della memoria le iniziative a bergamo

© Ecodibergamo.it - Giorno della memoria, le iniziative a Bergamo

Leggi anche: Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria

Leggi anche: Giorno della Memoria 2026: il MIM avvia la ricognizione delle iniziative scolastiche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giorno della memoria, le iniziative a Bergamo; Eventi segnalati dai Comuni; Oggi il Torneo Città di Monza. In ricordo di Alessio e Diego; Gino Bartali - Eroe Silenzioso.

giorno memoria iniziative bergamoGiorno della memoria, le iniziative a Bergamo - Il Giorno della memoria a Bergamo: conferenze organizzate da Amministrazione comunale, Università, Archivio bergamasco e Aned. ecodibergamo.it

giorno memoria iniziative bergamoGiorno della memoria, il calendario delle iniziative a Genova - Martedì 20 gennaio il primo evento all'Accademia statale di Belle Arti Ligustica: un mese di iniziative ed eventi per commemorare le vittime dell'Olocausto ... msn.com

giorno memoria iniziative bergamoIl Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria - Il Memoriale della Shoah apre le porte gratuitamente il 27 gennaio, ma le iniziative coinvolgono anche altre realtà culturali milanesi. msn.com

Giorno della Memoria 2013/2014

Video Giorno della Memoria 2013/2014

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.