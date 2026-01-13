Giornata di solidarietà con il Movimento per la Pace

Domenica 11 gennaio, ad Alife nel Parco del Matese, si è tenuta una giornata di solidarietà promossa dal Movimento per la Pace. L’evento ha avuto l'obiettivo di sostenere i progetti di Emergency a favore dei bambini di Gaza e delle vittime dei conflitti, promuovendo un momento di riflessione e impegno per la pace e l’assistenza umanitaria.

Ad Alife, nel cuore del Parco nazionale del Matese, si è svolta domenica 11 gennaio una giornata di solidarietà nel segno della Pace e del sostegno ai progetti di Emergency a favore dei bambini di Gaza e delle vittime delle guerre. L'iniziativa è stata promossa dal Movimento Internazionale per la.

