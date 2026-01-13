Giorgia Meloni realizza il suo sogno e inizia a lavorare con Fiorello Lui | Ti assumo ma in nero

Durante una conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha annunciato di aver iniziato a collaborare con Fiorello. La situazione ha suscitato attenzione, poiché lui ha risposto scherzosamente:

Era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire quella che la premier Giorgia Meloni ha offerto a Fiorello venerdì scorso, durante la conferenza stampa di inizio anno. A chi le chiedeva se aspirasse al Quirinale dopo Palazzo Chigi, aveva detto scherzando che il suo sogno nel cassetto è quello di "essere pagata per lavorare con Fiorello". Detto, fatto.

