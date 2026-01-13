Giorgia Meloni balla con Fiorello in Parlamento esaudito con l’AI il desiderio d’inizio anno della premier – Il video
In un episodio insolito, Giorgia Meloni è stata vista ballare con Fiorello in Parlamento, realizzando tramite intelligenza artificiale il suo desiderio di inizio anno. La scena ha attirato l’attenzione, mostrando un momento di leggerezza tra i protagonisti politici e artistici. Questa curiosa anomalia evidenzia come le tecnologie possano influenzare anche i contesti istituzionali, creando situazioni inaspettate e condivise.
Giorgia Meloni più che andare al Quirinale sogna di andare a lavorare con Fiorello? Nessun problema, basta chiedere. Il programma dello showman Rai ha immediatamente accontentato il desiderio espresso dalla premier nella conferenza stampa di inizio 2026, facendo ballare insieme i due. Virtualmente, s’intende. In una clip generata con l’AI postata sui social de “La Pennicanza”, la premier «riprende vita» dalla noia delle scartoffie di Palazzo Chigi e scende in pista con Fiorello. Dove? In un’Aula del Parlamento per una volta deserta. E alla premier almeno per un attimo torna il sorriso. I due, d’altronde, si conoscono come noto da decenni, da ben prima che decollasse l’astro politico di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online
"Hai abbracciato mamma È stata tanto in pensiero, lo sai, vero". Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi ad Alberto Trentini dopo il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino - facebook.com facebook
