Giletti sul caso Signorini | il video d’archivio e il tentativo di fregatura di Corona

Durante Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti riporta alla luce un episodio di Vallettopoli: il racconto di Alfonso Signorini in tribunale su una paparazzata rivelatasi una bufala Il racconto di Giletti a Lo Stato delle Cose Nel corso dell'ultima puntata di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti è tornato sul caso Signorini, mandando in onda . Fabrizio Corona sul rapporto con Signorini: Collaboravamo per interessi. Entrai nel suo sistema per distruggerlo; Giletti: "Quando Corona ha tentato di fregare Signorini", il filmato d'archivio; Il Caso Signorini: Le Rivelazioni Shock di Giletti e Corona; Massimo Giletti vuota il sacco sul Caso Signorini. Il Caso Signorini: Le Rivelazioni Shock di Giletti e Corona - Massimo Giletti analizza il rapporto intrigante tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona in un episodio avvincente e pieno di colpi di scena.

