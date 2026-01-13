Gilberto Mazzotti presenta Made in Ra tra jazz blues e contaminazioni etniche

Gilberto Mazzotti presenta “Made in Ra”, un progetto che combina jazz, blues e influenze etniche. L’evento si terrà mercoledì 14 gennaio al “Portoncino”, nell’ambito della rassegna “Musica e Parole” organizzata dal Club Borion’s. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica, in un contesto intimo e ricercato.

