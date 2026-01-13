Gilberto Mazzotti presenta Made in Ra tra jazz blues e contaminazioni etniche
Gilberto Mazzotti presenta “Made in Ra”, un progetto che combina jazz, blues e influenze etniche. L’evento si terrà mercoledì 14 gennaio al “Portoncino”, nell’ambito della rassegna “Musica e Parole” organizzata dal Club Borion’s. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica, in un contesto intimo e ricercato.
Mercoledì 14 gennaio, al “Portoncino” riprende la rassegna “Musica e Parole”, curata dal Club Borion’s. Protagonista della serata sarà il progetto di Gilberto Mazzotti, “Made in Ra”, un percorso musicale sviluppato nel corso degli ultimi dieci anni. Ogni brano della produzione racconta una storia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Gilberto Mazzotti Project con “Made in Ra” - Nelle sue composizioni e interpretazioni applica il Blues come colore nei fraseggi, amalgama ritmi spagnoli a suoni africani, unendoli ad armonie occidentali, ed esprime le proprie sensazioni emotive ... ravennaedintorni.it
