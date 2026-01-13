Gianluca Galassi e la scoperta del tumore | Un mese fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato

Gianluca Galassi, campione del mondo di volley, condivide la sua esperienza sulla diagnosi di un tumore al testicolo, iniziata con un fastidio insolito avvertito circa un mese fa. Un racconto che evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e di effettuare controlli regolari per una diagnosi precoce. La sua testimonianza sottolinea come la tempestività possa fare la differenza nel percorso di cura.

Il campione del mondo dell'Italvolley Gianluca Galassi racconta come ha scoperto di avere un tumore al testicolo: "Un mesetto fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato in vita mia. Ho fatto finta di niente con tante persone che mi vogliono bene e hanno scoperto tutto sui social". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’annuncio shock di Gianluca Galassi: “Ho un tumore al testicolo. Ma tornerò presto, promesso” Leggi anche: Gianluca Galassi e il tumore al testicolo: «È cominciato con un fastidio leggero» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gianluca Galassi e il tumore al testicolo: «È cominciato con un fastidio leggero»; Volley: Galassi operato per un tumore al testicolo, 'torno presto in campo'; Musonda, il dramma del 33enne ex Chelsea: «Mi restano pochi giorni di vita». Lukaku: «Siamo con te»; Gianluca Galassi tumore ai testicoli: la scoperta choc del campione di volley. Gianluca Galassi e la scoperta del tumore: “Un mese fa ho iniziato a sentire un fastidio mai provato” - Il campione del mondo dell'Italvolley Gianluca Galassi racconta come ha scoperto di avere un tumore al testicolo: "Un mesetto fa ho iniziato a sentire ... fanpage.it

Gianluca Galassi operato per un tumore al testicolo/ “In campo non ci pensavo” (13 gennaio 2026) - Al termine della settimana passata il centrale dell’ Italvolley Gianluca Galassi ha annunciato di doversi prendere una piccola pausa dallo sport per affrontare un’importante operazione per eliminare u ... ilsussidiario.net

Gianluca Galassi: «Ho giocato con il tumore, ho finto con le persone a cui voglio bene, non me la sentivo. L'ho scoperto per un piccolo fastidio» - Gianluca Galassi, 28 anni, pallavolista centrale di Piacenza e Italvolley2, ha raccontato come ha scoperto di avere un tumore ai testicoli (si è operato lo scorso 9 ... msn.com

«Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me». Gianluca Galassi, 28 anni, 2 ori mondiali, miglior centrale del mondo 2022, un europeo… ha appena rivelato di aver scoperto un tumore ai testicoli. Ha già fatto l’inte - facebook.com facebook

Splendida vittoria! 3–0 contro Monza e una dedica speciale per il nostro Gianluca Galassi. Avanti così ragazzi! #PiacenzaMonza #SuperLega x.com

