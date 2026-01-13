Gianluca Galassi e il tumore al testicolo | È cominciato con un fastidio leggero

Gianluca Galassi, 28 anni, campione mondiale e europeo di pallavolo, ha recentemente condiviso la sua esperienza con un tumore ai testicoli, iniziato con un leggero fastidio. Nonostante le sfide legate alla salute, il suo percorso ha dimostrato resilienza e determinazione, anche nel contesto delle sue vittorie sportive. Questa storia evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e di affrontare con serenità le difficoltà.

Gianluca Galassi, 28 anni, 2 ori mondiali (miglior centrale nel 2022) e 1'europeo. Tutte vittorie arrivate mentre forse era già malato di tumore ai testicoli. «Non ho la più pallida idea se l'ospite fosse già dentro di me in quel momento, di un tumore si sa tanto ma si sa ancora poco e i medici non riescono a darmi una data di inizio del male. So che pensare a Manila è bello», dice oggi a Repubblica dalla sua casa di Piacenza dopo l'intervento chirurgico. «Ciao a tutti, c'è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me», ha scritto su Instagram uno dei giganti della Nazionale di Fefé De Giorgi, centrale trentino della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

