giani e fossi ricordano nannicini il dolore del pd di montevarchi

Il Pd di Montevarchi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, avvenuta all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. Ricordato da Giani e Fossi, Nannicini lascia un ricordo tangibile nel mondo politico toscano, suscitando dolore tra i suoi concittadini e i rappresentanti del partito. La sua figura rimarrà un punto di riferimento per la comunità locale e per quanti hanno condiviso il suo impegno pubblico.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Profondo cordoglio in Toscana per la scomparsa di Rolando Nannicini, morto questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. A ricordarne la figura è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ne ha sottolineato il valore umano e politico e il forte legame con il territorio. “Montevarchino doc, Rolando Nannicini era una figura di grande spessore umano e politico – ha dichiarato Giani –. Ha dedicato la sua vita alla politica con una carriera lunga e prestigiosa, iniziata nell’amministrazione locale e proseguita a livello nazionale. Sindaco di Montevarchi per due mandati negli anni Novanta, è stato poi eletto alla Camera dei Deputati per tre legislature, contribuendo con passione e competenza al dibattito politico nazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

