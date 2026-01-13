Giallorossi rimontano la Sammaurese Recanatese pericolo scampato Il pareggio accontenta a metà

Nella sfida tra Giallorossi e Sammaurese, i primi hanno rimontato lo svantaggio, portando a casa un punto che lascia ambigui gli entusiasmi. La Recanatese, sotto la guida di Giovanni Pagliari, cerca ancora la prima vittoria dopo il suo ritorno in panchina. La partita si conclude con un pareggio che, se da un lato è positivo, dall’altro lascia alcuni dubbi sul futuro.

Giovanni Pagliari ha dovuto ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina della Recanatese. Inutile girarci intorno, la partita di domenica pomeriggio contro l’Inter Sammaurese era da vincere e invece ne è scaturito un punto ottenuto in rimonta che sicuramente fa morale per come è arrivato, visto il doppio svantaggio maturato all’intervallo, ma che allo stesso tempo serve a poco per una classifica che vede ancora i leopardiani in piena zona rossa, anche se la salvezza diretta dista solo tre lunghezze complice i risultati favorevoli dagli altri campi con le sconfitte di Unipomezia, San Marino e Termoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

