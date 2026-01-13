Giada D’Antonio squalificata a Flachau durante lo slalom notturno | spiegato il motivo

Durante lo slalom speciale femminile di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-26, Giada D’Antonio è stata squalificata. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione e riguarda motivazioni tecniche legate alla sua prestazione. Questo episodio rappresenta un momento importante nel percorso dell’atleta, evidenziando le regole e le procedure in vigore durante le competizioni di alto livello.

Allo slalom speciale femminile di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-26, si è verificato un episodio che ha coinvolto la giovane azzurra Giada D'Antonio. L'atleta italiana è stata infatti squalificata al termine della prima manche della gara. La squalifica, oltre a sancire l'esclusione definitiva dalla competizione, ha creato discussione tra

