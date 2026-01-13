Giacomo Raspadori all’Atalanta | beffati Roma e Napoli

L’Atalanta ha concluso l’acquisto di Giacomo Raspadori, superando la concorrenza di Roma e Napoli. La società bergamasca ha sfruttato i rapporti con l’Atletico Madrid, da cui aveva già ottenuto alcuni trasferimenti, per definire l’affare. L’arrivo dell’attaccante azzurro rappresenta un’ulteriore conferma della strategia di rafforzamento del club, che mira a consolidare la propria posizione nel campionato.

Bergamo, 13 gennaio 2026 – Affare fatto. L'Atalanta piazzando uno dei suoi blitz, sfruttando il suo consolidato rapporto con l'Atletico Madrid (cui aveva ceduto a giugno il portiere Musso e il laterale Ruggeri), sta chiudendo per portare a Bergamo l'azzurro Giacomo Raspadori. Operazione da 25 milioni, formula che dovrebbe prevedere l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, che sta per compiere 26 anni. In questo primo semestre a Madrid l'attaccante emiliano non ha impattato nella Liga con 12 presenze, zero gol e un assist, segnando un gol in Champions e uno in Coppa del Re per un totale di 15 presenze, 2 gol e 3 assist giocando appena 424 minuti con i Colchoneros.

