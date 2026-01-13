Giacomo Del Seppia in Nazionale al Campionato Europeo di Karate
Giacomo Del Seppia rappresenterà l’Italia al Campionato Europeo di Karate, che si svolgerà a Cipro dal 6 all’8 febbraio. L’atleta parteciperà alla competizione internazionale con l’obiettivo di confrontarsi con i migliori e portare avanti i valori dello sport. L’evento riunisce atleti provenienti da vari paesi europei, offrendo un’importante occasione di crescita e di visibilità nel panorama del karate.
Giacomo Del Seppia vestirà la maglia azzurra al prossimo Campionato Europeo di Karate che si terrà a Cipro dal 6 all'8 febbraio. Dopo un percorso lungo e impegnativo che ha portato l'atleta toscano della asd Golden Tiger Team Karate di Cascina a confrontarsi con atleti di tutto il mondo, arriva.
