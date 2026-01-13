Già pronto un accordo-beffa tra Ue e India

Un accordo tra l’Unione Europea e l’India sembra essere in dirittura d’arrivo, con una possibile firma prevista per il 27 gennaio, secondo Friedrich Merz. Uno studio di Bruxelles valuta i benefici economici: un aumento del 0,2% del PIL europeo e dell’1% per l’India. Si tratta di un passo importante nei rapporti commerciali tra le due aree, anche se i margini di crescita stimati sono limitati.

Friedrich Merz vede Nerendra Modi e auspica la firma dell’accordo di libero scambio il 27 gennaio. Secondo uno studio di Bruxelles nel migliore dei casi il Pil europeo salirà dello 0,2%, quello indiano dell’1%. Altra mazzata in arrivo per gli agricoltori, guai pure per il tessile. Sabato prossimo Ursula von der Leyen sarà ad Asunciòn, capitale del Paraguay, per festeggiare l’approvazione lampo da parte della maggioranza degli ambasciatori Ue dell’accordo di libero scambio coi Paesi del Mercosur, ovvero dazi quasi azzerati tra la Ue e Argentina, Brasile, Uruguay e appunto Paraguay. Il 27 gennaio, giorno della Memoria, lo ricorderemo forse per un’altra fregatura in arrivo: la firma dell’accordo commerciale, anche in questo a tariffe commerciali quasi eliminate, tra l’Unione Europea e l’India. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Già pronto un accordo-beffa tra Ue e India Leggi anche: “Vicini a un accordo in Ue sull’utilizzo degli asset russi congelati”. Gli arbitrati in Europa hanno già toccato i 53 miliardi Leggi anche: Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Per Robinio Vaz sarebbe pronto un contratto da quattro anni e mezzo. Mentre invece con il Marsiglia sarebbe stato trovato un accordo per un totale di 25 milioni di euro. Cosa ne pensate #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma #footballnews #R - facebook.com facebook Vicino a un accordo con Israele, al Sharaa è pronto alla resa dei conti con i curdi. Scontri e morti. Di @GambLuca x.com

