Gentile ministra Locatelli nel ddl sui caregiver familiari c’è qualcosa da rivedere

Gentilissima ministra Locatelli, nel disegno di legge sui caregiver familiari emergono alcune questioni che potrebbero richiedere una revisione. Mi chiamo Luca Faccio, sono un blogger e attivista di Bassano del Grappa, specializzato in tematiche socio-politiche e di disabilità. La ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Gentilissima ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Sono il dottor Luca Faccio da Bassano del Grappa, Blogger attivista che si occupa di tematiche socio-politiche Un particolare attenzione alla disabilità. Mi fa molto piacere che lei, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo governo vi stiate interessando alla figura dei caregiver perché venga riconosciuta e tutelata. Secondo il mio punto di vista, però, nel ddl da lei presentato c'è qualcosa da rivedere. Il ddl Locatelli definisce il ruolo del caregiver partendo da due presupposti: "Il rapporto di coniugioparentelaaffinità con la persona assistita e le esigenze specifiche della persona che riceve assistenza".

Caregiver familiare, ecco il ddl - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento e tutela del caregiver familiare. vita.it

LEGA * SENATO: «DDL CAREGIVER, MURELLI (LEGA): GRAZIE ALLA LEGA E AL LAVORO DEL MINISTRO LOCATELLI» - – “Dopo oltre dieci anni di tentativi falliti, il governo compie finalmente un passo storico per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari. agenziagiornalisticaopinione.it

