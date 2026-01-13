Genova trecento persone in piazza Matteotti contro il regime in Iran | Vogliamo la libertà | Fotogallery

A Genova, oltre trecento persone si sono radunate in piazza Matteotti per chiedere maggiore libertà in Iran. Tra i partecipanti, sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià in esilio, che ha sottolineato la sua capacità di unire le forze e guidare il paese verso libere elezioni. Un momento di espressione civile volto a sensibilizzare sulla situazione politica e sociale in Iran.

Genova – Tanti i sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià, in esilio da cinquant'anni: "È l'unico che può unire tutti e portarci alle elezioni". Molti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, trecento persone in piazza Matteotti contro il regime in Iran: "Vogliamo la libertà" | Fotogallery

Genova scende in piazza per l'Iran: le immagini del presidio - Sono circa trecento le persone scese in piazza a sostegno del popolo iraniano, oppresso dal regime dell’ayatollah Ali Khamenei. ilsecoloxix.it

“Abbasso il dittatore”, a Genova bandiere e cori in piazza contro il regime di Khamenei - Al presidio soprattutto studenti e studentesse iraniani: "Stanno massacrando i nostri amici, da giorni non possiamo comunicare con loro per il blocco d ... msn.com

#GMG DUE PRESIDI IN SERATA A GENOVA: UNO IN SOLIDARIETÀ ALL'ARCHITETTO PALESTINESE HANNOUN E L'ALTRO DELLA COMUNITÀ VENEZUELANA A GENOVA Cerca trecento persone, nel tardo pomeriggio, in piazza De Ferrari hanno ribadit - facebook.com facebook

