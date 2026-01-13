Genova non è una città per donne
Genova presenta alcune criticità legate alla sicurezza e alla mobilità femminile. La conformazione della città, insieme a servizi e spazi pubblici, spesso non favoriscono un ambiente inclusivo e accessibile per le donne. Questi aspetti rendono necessario un’attenzione maggiore alla progettazione urbana e ai servizi, affinché la città possa diventare un luogo più sicuro e accogliente per tutti, indipendentemente dal genere.
Genova non è una città a misura di donna. Non lo è per la sua conformazione urbana, per l’organizzazione dei servizi, per la discontinuità della mobilità notturna e per una progettazione dello spazio pubblico che solo raramente ha tenuto conto della sicurezza di genere. Ma non lo è nemmeno per un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Salis: "A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città"
Leggi anche: Roma non è una città sicura per le donne: “Serve una rivoluzione culturale prima di ogni altra cosa”
?? Genoa-Inter 1-2 | Si lotta in campo, fuori NON è sport | Analisi... e città sotto tensione
L’eccellenza che racconta la città #Genova custodisce un patrimonio vivo: le sue botteghe storiche. Luoghi dove il tempo rallenta, le mani lavorano con sapienza e ogni dettaglio racconta secoli di tradizione artigiana, commerciale e culturale. Entrare in una - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.