Genova non è una città per donne

Genova presenta alcune criticità legate alla sicurezza e alla mobilità femminile. La conformazione della città, insieme a servizi e spazi pubblici, spesso non favoriscono un ambiente inclusivo e accessibile per le donne. Questi aspetti rendono necessario un’attenzione maggiore alla progettazione urbana e ai servizi, affinché la città possa diventare un luogo più sicuro e accogliente per tutti, indipendentemente dal genere.

