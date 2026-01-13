Genova non è una città per donne

Genova presenta alcune criticità legate alla sicurezza e alla mobilità femminile. La conformazione della città, insieme a servizi e spazi pubblici, spesso non favoriscono un ambiente inclusivo e accessibile per le donne. Questi aspetti rendono necessario un’attenzione maggiore alla progettazione urbana e ai servizi, affinché la città possa diventare un luogo più sicuro e accogliente per tutti, indipendentemente dal genere.

Genova non è una città a misura di donna. Non lo è per la sua conformazione urbana, per l'organizzazione dei servizi, per la discontinuità della mobilità notturna e per una progettazione dello spazio pubblico che solo raramente ha tenuto conto della sicurezza di genere.

