Genova in Paradiso | Funicolare del Righi – Forte Puin – Cremagliera di Granarolo
Scopri un itinerario tra i principali punti panoramici di Genova: la funicolare Zecca – Righi, il Forte Puin e la cremagliera di Granarolo. Questa escursione offre un modo semplice e comodo per salire alle colline che circondano la città, permettendo di ammirare il panorama e visitare strutture storiche senza grandi sforzi. Un percorso adatto a chi desidera scoprire Genova in modo tranquillo e accessibile.
Una escursione semplice che consentirà di guadagnare i forti e le colline che abbracciano la Superba attraverso la funicolare Zecca – Righi e la cremagliera di Granarolo. Un modo spettacolare ed emozionante di muoversi al di sopra di una delle più affascinanti città d’Italia. La visita del Forte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova in paradiso: escursione tra funicolare del Righi, Forte Puin e cremagliera di Granarolo.
