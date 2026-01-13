Genova in Paradiso | Funicolare del Righi – Forte Puin – Cremagliera di Granarolo

Scopri un itinerario tra i principali punti panoramici di Genova: la funicolare Zecca – Righi, il Forte Puin e la cremagliera di Granarolo. Questa escursione offre un modo semplice e comodo per salire alle colline che circondano la città, permettendo di ammirare il panorama e visitare strutture storiche senza grandi sforzi. Un percorso adatto a chi desidera scoprire Genova in modo tranquillo e accessibile.

Una escursione semplice che consentirà di guadagnare i forti e le colline che abbracciano la Superba attraverso la funicolare Zecca – Righi e la cremagliera di Granarolo. Un modo spettacolare ed emozionante di muoversi al di sopra di una delle più affascinanti città d'Italia. La visita del Forte.

Riprende servizio la funicolare Zecca-Righi dopo i lavori per manutenzione - La prima partenza alle 13:40, a bordo famiglie con bambini, turisti stranieri, qualche biker. rainews.it

Genova, che succede alla funicolare del Righi? - Porte aperte per errore, stop forzati in galleria con le persone costrette a scendere e proseguire a piedi (28 agosto), brusche e improvvise frenate e accelerate in prossimità dei capolinea ... ilsecoloxix.it

Ruta di Camogli (Genova) Il Golfo Paradiso in evidenza. Foto da aprire - facebook.com facebook

