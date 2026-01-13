Gennaio in biblioteca con i Gruppi di Lettura

A gennaio, la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone inaugura il nuovo anno con un programma di incontri dedicati ai Gruppi di Lettura. Eventi pensati per favorire la condivisione di esperienze e promuovere la cultura tra lettori di tutte le età. Un’occasione per approfondire temi, scoprire nuovi autori e rafforzare il senso di comunità attraverso la lettura.

La Biblioteca Provinciale S. e G. Capone apre il nuovo anno con un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai Gruppi di Lettura, pensati per coinvolgere lettori di tutte le età. Tre incontri, tre libri e tre percorsi diversi per condividere il piacere della lettura e del confronto.Si comincia.

La biblioteca si prepara per un gennaio intenso con programmi per tutte le età

INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 25/26 Sabato 17 gennaio 2026, la Biblioteca del Conservatorio ospita la presentazione del volume Quanta musica nelle parole! di Sabrina Simoni e Siro Merlo (Progetti Sonori, 2025). Attraverso il limerick, Quanta Musica nell - facebook.com facebook

