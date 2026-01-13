Genetica e salute Una conferenza molto seguita

La conferenza su genetica e salute, organizzata dal Lions Club Alta Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica, ha attirato un pubblico numeroso. L’evento ha approfondito temi legati alle scoperte genetiche e al loro impatto sulla medicina preventiva e curativa. Un’occasione di confronto e aggiornamento su un settore in continua evoluzione, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Ha riscosso grande successo la conferenza su genetica e salute organizzata dal Lions Club Alta Maremma a Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica. Dopo il saluto del vicesindaco Danilo Baietti, introdotti e moderati dal Lion Luigi Costagli, sono intervenuti Vincenzo Romano Spica (Università statale di Roma ’Foro Italico’), Vincenzo Longo (Ibba Cnr Pisa), Milena Margarella (Allergoline Biotech & Research), Raffaella Mercatelli (Cnr Pisa). Partendo dal presupporto che la speranza di vita è aumentata in maniera esponenziale (e con questa la ricerca per migliorare la qualità della vita), gli esperti hanno spiegato quali siano i nuovi strumenti in grado di stimare l’ invecchiamento biologico del genoma, come evidenziare mutazioni genetiche, come controllare l’equilibrio del microbiota e come misurare l’attività motoria e la dieta, identificare deficit vitaminici per supplire con integratori, farmaci e azioni mirate sugli stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

