Genetica e salute Una conferenza molto seguita

La conferenza su genetica e salute, organizzata dal Lions Club Alta Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica, ha attirato un pubblico numeroso. L’evento ha approfondito temi legati alle scoperte genetiche e al loro impatto sulla medicina preventiva e curativa. Un’occasione di confronto e aggiornamento su un settore in continua evoluzione, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Ha riscosso grande successo la conferenza su genetica e salute organizzata dal Lions Club Alta Maremma a Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica. Dopo il saluto del vicesindaco Danilo Baietti, introdotti e moderati dal Lion Luigi Costagli, sono intervenuti Vincenzo Romano Spica (Università statale di Roma ’Foro Italico’), Vincenzo Longo (Ibba Cnr Pisa), Milena Margarella (Allergoline Biotech & Research), Raffaella Mercatelli (Cnr Pisa). Partendo dal presupporto che la speranza di vita è aumentata in maniera esponenziale (e con questa la ricerca per migliorare la qualità della vita), gli esperti hanno spiegato quali siano i nuovi strumenti in grado di stimare l’ invecchiamento biologico del genoma, come evidenziare mutazioni genetiche, come controllare l’equilibrio del microbiota e come misurare l’attività motoria e la dieta, identificare deficit vitaminici per supplire con integratori, farmaci e azioni mirate sugli stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Genetica e salute. Una conferenza molto seguita Leggi anche: Nordio e Roccella, doppio show alla conferenza sui femminicidi tra genetica ed educazione sessuale Leggi anche: Sei molto più simile al tuo Golden Retriever di quanto immagini: lo dice la genetica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Genetica e salute. Una conferenza molto seguita. Noi psicologi molto delusi dalla Conferenza sulla salute mentale - Non mi sarei mai aspettato di dover ascoltare moderatori di sessione definire la recente mozione approvata all’unanimità dal Parlamento sulla salute mentale e psicologica come una lista caotica della ... quotidianosanita.it CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA OSTRUTTIVA, DISPONIBILE IN ITALIA MAVACAMTEN CHE RIVOLUZIONA LA CURA SALUTE - 8 GENNAIO 2026: CARDIOPATIA GENETICA E BAMBINI, UN AMBULATORIO SPECIALIZZATO ALL'OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BARI - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.