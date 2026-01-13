Gene Gnocchi | Scudetto inserisco anche la Juve Napoli oltre le previsioni grazie a Conte

Gene Gnocchi sottolinea come, oltre a Inter e Napoli, anche la Juventus possa ambire allo scudetto. Il contributo di Conte sta aiutando il Napoli a superare le aspettative, mentre la squadra bianconera si mantiene in corsa. In un campionato molto equilibrato, ogni squadra ha le proprie possibilità di successo, rendendo la stagione ancora più interessante e incerta.

Non solo Inter e Napoli: nella corsa scudetto c'è spazio anche per la Juventus. Ne è convinto Gene Gnocchi, attore comico e noto tifoso del Parma, intervenuto a "Napoli Talk" su Radio Tutto Napoli, emittente tematica dedicata al mondo azzurro. Secondo Gnocchi, la squadra bianconera rappresenta il vero terzo incomodo: «Va inserita anche la Juve di Spalletti, che darà filo da torcere a tutti. È una squadra che sa cosa fare e come stare in campo. La vedo anche meglio del Milan e come terzo incomodo tra Inter e Napoli», ha detto ai microfoni di Radio Tutto Napoli.

