Garlasco trovata una cartella sul computer di Chiara bloccata da una password | Presenti video con Stasi
A Garlasco, la Procura di Pavia continua le indagini sul delitto di Chiara Poggi, con particolare attenzione al computer della ragazza. È stata trovata una cartella protetta da password sul suo dispositivo, intitolata “Presenti video con Stasi”. Le verifiche mirano a chiarire eventuali collegamenti tra i contenuti digitali e il caso, mantenendo un approccio rigoroso e approfondito nell’indagine.
La Procura di Pavia prosegue senza sosta le verifiche sul delitto di Garlasco (Pavia), tornando a concentrarsi su uno degli elementi più delicati dell’inchiesta: il computer di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dall’omicidio, e con una sentenza definitiva nei confronti di Alberto Stasi, il movente resta un punto oscuro, così come non è mai stata individuata l’ arma del delitto. Proprio per questo motivo gli investigatori stanno riesaminando documenti, immagini e file digitali presenti nel pc della vittima, alla ricerca di elementi finora trascurati o mai chiariti del tutto. Secondo quanto emerso in un servizio del Tg1, sotto osservazione ci sarebbe una cartella protetta da password, che Chiara Poggi avrebbe reso inaccessibile per impedire l’ingresso ad altre persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Chiara Poggi ha bloccato con la password una cartella di video con Stasi”: i pm cercano il movente sul pc
Leggi anche: I video intimi con Stasi in una cartella ad "alta protezione": l'ultima novità su Garlasco
Garlasco in TV, gli esperti informatici: Ecco cosa ha visto Chiara sul pc di Stasi, Panicucci sbotta in studio; Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l'analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa; Garlasco, tutti i nodi nelle chat tra Stasi e Chiara Poggi e la foto della ragazza misteriosa di Londra; Garlasco: Ignoto 2, i pedali e lo scompiglio creato da consulenti informatici e genetisti in tv.
Garlasco, trovata una cartella sul computer di Chiara bloccata da una password: “Presenti video con Stasi” - La Procura di Pavia prosegue senza sosta le verifiche sul delitto di Garlasco (Pavia), tornando a concentrarsi su uno degli elementi più delicati ... thesocialpost.it
Garlasco, analisi informatiche sotto accusa: scontro tra perizie sui computer di Stasi e Chiara Poggi - Nuovo capitolo nel caso Garlasco, dove a distanza di anni continuano a emergere contrasti e interpretazioni divergenti sulle prove informatiche. msn.com
Garlasco, la corsa ai computer dopo il delitto: «Alterazioni sui file, interventi su più di 1.500». Chi guardò nei pc di Chiara Poggi e Stasi - Nel caos delle prime ore successive all'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, mentre gli inquirenti avviavano una delle inchieste più complesse degli ultimi vent'anni, c'era chi già si concentrava sui ... leggo.it
Mattino 5. . Scarpe consegnate da Stasi: perché non è stata trovata traccia del sangue sulle scarpe #Mattino5 #Garlasco - facebook.com facebook
#Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.