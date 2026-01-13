Garlasco trovata una cartella sul computer di Chiara bloccata da una password | Presenti video con Stasi

A Garlasco, la Procura di Pavia continua le indagini sul delitto di Chiara Poggi, con particolare attenzione al computer della ragazza. È stata trovata una cartella protetta da password sul suo dispositivo, intitolata “Presenti video con Stasi”. Le verifiche mirano a chiarire eventuali collegamenti tra i contenuti digitali e il caso, mantenendo un approccio rigoroso e approfondito nell’indagine.

La Procura di Pavia prosegue senza sosta le verifiche sul delitto di Garlasco (Pavia), tornando a concentrarsi su uno degli elementi più delicati dell’inchiesta: il computer di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dall’omicidio, e con una sentenza definitiva nei confronti di Alberto Stasi, il movente resta un punto oscuro, così come non è mai stata individuata l’ arma del delitto. Proprio per questo motivo gli investigatori stanno riesaminando documenti, immagini e file digitali presenti nel pc della vittima, alla ricerca di elementi finora trascurati o mai chiariti del tutto. Secondo quanto emerso in un servizio del Tg1, sotto osservazione ci sarebbe una cartella protetta da password, che Chiara Poggi avrebbe reso inaccessibile per impedire l’ingresso ad altre persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

