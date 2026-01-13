Garlasco l’enigma sul colpevole | molti indizi portano a Sempio ma il Dna di Stasi è sull’Estathè
A Garlasco, l’indagine sul presunto colpevole si concentra su Sempio, considerato il principale sospettato. Tuttavia, recenti analisi del DNA sull’Estathè trovano tracce di Stasi, complicando il quadro delle responsabilità. Da settimane, le indagini si sono concentrate su Sempio, che ha sempre proclamato la propria innocenza. La situazione resta aperta, con elementi contrastanti che rendono difficile identificare con certezza il colpevole.
Nelle ultime settimane, tutto sembrava portare ad Andrea Sempio. «Sono il colpevole desiderato», diceva lui. «L’ha uccisa Stasi». Due giorni dopo quelle famigerate dichiarazioni, ecco che la nuova perizia porta all’ennesimo colpo di scena. I consulenti della famiglia della vittima hanno infatti completato ulteriori accertamenti nella villetta di via Pascoli e sono giunti a una ricostruzione diversa da quella ufficiale del 2007. Secondo il perito Dario Redaelli, consulente tecnico della famiglia Poggi, l’aggressione non sarebbe iniziata all’ingresso della casa, come stabilito allora, ma in cucina, durante l’ultima colazione di Chiara. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: «Chiara Poggi aggredita in cucina», la nuova perizia su Garlasco: «Alberto Stasi era lì, il suo Dna sull’Estathé»
Leggi anche: Garlasco, nuova perizia a casa Poggi: "Chiara aggredita in cucina e non nell'ingresso, Stasi era presente, c'è il suo Dna sull’Estathé"
Garlasco, l’enigma sul colpevole: molti indizi portano a Sempio, ma il Dna di Stasi è sull’Estathè - Nuove analisi sulla scena del delitto di Chiara Poggi ridisegnano la dinamica dell’omicidio: l’aggressione partirebbe dalla cucina. panorama.it
Garlasco, Sempio sbotta: «Sono il colpevole desiderato. L’ha uccisa Stasi» - Andrea Sempio parla a Verissimo del caso Garlasco: rinvio a giudizio, social, «tifoserie» e la sua verità sull’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it
Garlasco in Tv, Andrea Sempio si sfoga a Verissimo: “Sono il colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio” - Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo domenica 11 gennaio 2026 per dare la sua versione dei fatti sul delitto di Garlasco, dove è indagato ... libero.it
Garlasco: il Video di Sempio, la nuova Impronta e il Nuovo Anno - Salotto Giallo #13
Il libro-inchiesta di Gianluca Zanella "Nel sangue di Garlasco" è giunto alla sua quarta ristampa SE HAI LETTO IL LIBRO o sei interessato alla vicenda ecco un altro progetto a cui stiamo lavorando da non perdere Immaginate una spirale. All’estern - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.