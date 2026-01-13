Garlasco l’enigma sul colpevole | molti indizi portano a Sempio ma il Dna di Stasi è sull’Estathè

A Garlasco, l’indagine sul presunto colpevole si concentra su Sempio, considerato il principale sospettato. Tuttavia, recenti analisi del DNA sull’Estathè trovano tracce di Stasi, complicando il quadro delle responsabilità. Da settimane, le indagini si sono concentrate su Sempio, che ha sempre proclamato la propria innocenza. La situazione resta aperta, con elementi contrastanti che rendono difficile identificare con certezza il colpevole.

Nelle ultime settimane, tutto sembrava portare ad Andrea Sempio. «Sono il colpevole desiderato», diceva lui. «L’ha uccisa Stasi». Due giorni dopo quelle famigerate dichiarazioni, ecco che la nuova perizia porta all’ennesimo colpo di scena. I consulenti della famiglia della vittima hanno infatti completato ulteriori accertamenti nella villetta di via Pascoli e sono giunti a una ricostruzione diversa da quella ufficiale del 2007. Secondo il perito Dario Redaelli, consulente tecnico della famiglia Poggi, l’aggressione non sarebbe iniziata all’ingresso della casa, come stabilito allora, ma in cucina, durante l’ultima colazione di Chiara. 🔗 Leggi su Panorama.it

