Garlasco | Chiara aggredita in cucina e Alberto era lì

A Garlasco, la famiglia Poggi ha presentato una nuova perizia che riporta l'attenzione su Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Mentre le indagini proseguono, si fanno strada nuove ipotesi sul caso, che resta uno dei più discussi in Italia. La vicenda continua a suscitare interesse e a mantenere viva l’attenzione sulla verità di quanto accaduto quella notte.

Mentre le nuove indagini sul delitto di Garlasco sembrano portare a ben altre soluzioni, la famiglia Poggi torna a far sentire la propria voce, presentando una perizia che riporta l'attenzione su Alberto Stasi, già condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. Questa mattina i consulenti della famiglia hanno infatti depositato una relazione che introduce nuovi elementi da tenere in considerazione per ricostruire la dinamica dei fatti. I punti principali alla base di questa nuova perizia, sono il luogo dell'aggressione, e le tracce di DNA rinvenute. Per quanto concerne il luogo in cui sarebbe cominciata l'azione omicidiaria, i consulenti escludono le scale, mentre indicano la cucina.

