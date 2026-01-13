Gara dopo la sosta di nuovo fatale alla Cerretese La maggior esperienza del Poliri Firenze ha la meglio Le ’medicee’ adesso sono seste in classifica
Dopo la pausa, la Cerretese subisce una sconfitta contro il Poliri Firenze, che si dimostra più esperto. La gara si conclude con il risultato di 1-3, portando le 'medicee' alla sesta posizione in classifica. La squadra cerretese, guidata da Bandecchi e compagni, cerca di rialzarsi per affrontare al meglio le prossime sfide del campionato.
cerretese 1 poliri firenze 3 CA.MA CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Bicci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanellli N., Tagliavia, Romanelli A. (L1), Berlincioni (L2). All.: Tagliavia. OLIMPIA POLIRI: Biagiotti, Dainelli, Dini, Galletti, Giusti, Lopez, Montagni, Nencini, Romagnoli, Tasselli, Moretti (L1), Tedeschi (L2). All.: Battagliarin. Arbitro: D’Azzo. Parziali: 23-25; 25-17; 18-25; 23-25. CERRETO GUIDI – La CA.MA. Cerretese dimostra di non gradire le pause, perdendo una partita durante la quale ha sfiorato di vincere altri due sets. Le avversarie invece, più esperte, hanno approfittato della gioventù delle biancoverdi per guadagnare l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Luca Marziali: “Il Brescia si è adattato meglio al nuovo regolamento, la Pro Recco ha l’esperienza”
Leggi anche: Quali sono le province italiane dove si vive meglio: la classifica 2025 in base alla qualità della vita
Una Milano tutta nuova per l'Use Rosa Scotti Empoli; Una vittoria per aprire il nuovo anno! Battuta 3-0 San Giovanni In Marignano; Parking Portici, chiesto lo sgombero: a rischio 300 posti auto di fronte alla stazione; Anno nuovo, tabù Euganeo da sfatare. Mister Andreoletti: «Torniamo a vincere in casa».
Raffaele: "Oggi fa male, le gare dopo la sosta sono sempre un po' strane" - Al termine della sconfitta di Siracusa, mister Raffaele non cerca alibi e analizza con grande lucidità una serata da dimenticare per la ... tuttosalernitana.com
Il 59enne di Barco in gara da Gerry Scotti nella trasmissione di Canale 5 dopo un gara condotta con sicurezza trionfa - facebook.com facebook
Alessio, passo dopo passo, si esibisce in questa nuova gara di ballo! La sua esibizione quale posizione in classifica conquisterà #Amici25 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.