Galleria Principe di Napoli completata la bonifica propedeutica ai lavori di restauro

La Galleria Principe di Napoli ha completato la bonifica preliminare necessaria ai lavori di restauro. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per permettere l’avvio del primo lotto di interventi, finalizzati al miglioramento e alla conservazione della struttura. Il procedimento assicura un ambiente sicuro e preparato per le successive operazioni di restauro, contribuendo alla tutela di uno dei luoghi simbolo della città.

L’intervento si è reso necessario per consentire l’installazione e l’avvio del cantiere del primo lotto di lavori della Galleria Principe. Si è conclusa un’attività di bonifica dell’ingresso della Galleria Principe di Napoli, dal lato di via Pessina. L’intervento si è reso necessario per consentire l’installazione e l’avvio del cantiere del primo lotto di lavori della . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Galleria Principe di Napoli, completata la bonifica propedeutica ai lavori di restauro Leggi anche: Galleria Principe di Napoli, liberato dai rifiuti l’ingresso su via Pessina: parte il restauro Leggi anche: La Galleria Principe di Napoli rivive grazie a Scottojonno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Completata l’attività di bonifica dell’ingresso della Galleria Principe di Napoli in vista dei lavori di restauro; Comunicati; Campania, cordoglio di Fico per scomparsa Professore Nicolais; Giani soddisfatto per la liberazione dei 2 italiani in Venezuela. La Galleria Principe di Napoli si appresta a cambiare volto, completata la bonifica dell’area - L'intervento di bonifica si è reso necessario per installare il cantiere del primo lotto dei lavori di restauro, che include il lato della Galleria che dà su via Pessina, il porticato di fronte al Mus ... msn.com

Napoli, Galleria Principe bonificata: «Parte il piano di restauro» - C’è un altro importante monumento del centro storico che sta per passare dall’attesa del rilancio a un rilancio effettivo, aspettato da tempo, fin dalle cadute di calcinacci ... ilmattino.it

Napoli, crollano vetri e calcinacci nella Galleria Principe: nessun ferito - Intorno alle 9 di mattina di venerdì 26 luglio, all'interno della Galleria Principe di Napoli, si è verificato il distacco di calcinacci dal cornicione della volta centrale che hanno infranto le ... tg24.sky.it

Galleria Principe, finita la bonifica: partono i lavori per il recupero delle facciate Ripulito l’ingresso di via Pessina da tonnellate di rifiuti. Parte il cantiere per il recupero delle facciate e del porticato davanti al Museo Archeologico. Un passo concreto verso la ri - facebook.com facebook

Napoli, restauro Galleria Principe: conclusa la bonifica all’ingresso x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.