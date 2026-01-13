Galaverna 2026 a Pianoro tra sport e solidarietà

La Galaverna 2026 a Pianoro si svolge il 13 gennaio, giunta alla sua 54ª edizione. Questa tradizionale passeggiata non competitiva unisce sport e solidarietà, attirando ogni anno numerosi partecipanti provenienti dalla provincia di Bologna. Un evento che promuove l’attività fisica e il senso di comunità, mantenendo viva una tradizione che rappresenta un momento di incontro e convivialità per tutta la zona.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Torna per la 54esima edizione la Galaverna, storica passeggiata ludico-motoria non competitiva che da oltre mezzo secolo anima Pianoro e richiama camminatori da tutta la provincia di Bologna. Organizzata da Avis Pianoro, Pro Loco e Comune di Pianoro, la manifestazione unisce sport, valorizzazione del territorio e solidarietà. Le novità per l’edizione 2026. La forza della Galaverna, in programma domenica 18 gennaio, sta nel suo legame con il territorio e nella capacità di rinnovarsi. A sottolinearlo è stato il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini. “È una tradizione che racconta la storia e l’identità del nostro territorio e mantiene vivo il rapporto con i colli bolognesi, rendendoli fruibili a migliaia di camminatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

