Galà dello sport a Poppi Premiati i protagonisti insieme al docufilm che racconta Bovolenta
Il Galà dello Sport a Poppi celebra i talenti sportivi della vallata, riconoscendo atleti di ogni età e livello, dai professionisti ai giovani emergenti. Durante l’evento, viene presentato anche il docufilm dedicato a Bovolenta, che ripercorre la sua carriera e l’eredità lasciata nello sport. Un’occasione per valorizzare l’impegno e il talento della comunità, promuovendo i valori fondamentali dello sport.
di Sonia Fardelli Premiati con il Galà dello sport i migliori atleti della vallata, dai big ai giovanissimi. "E’ stata una bellissima festa che ci ha unito nei valori dello sport: fratellanza, rispetto, comunità" ha esordito Maurizio Maggi assessore allo sport del Comune. Ad aprire il galà è stata Federica Lisi Bovolenta, presentando il docufilm "I Bovolenta", in uscita a primavera, che racconta la commovente storia di rinascita di Federica e dei suoi cinque figli dopo la prematura scomparsa del marito e campione di volley Vigor Bovolenta nel 2012. Sono stati dati poi due premi speciali, uno a Federico Caleri, Tedoforo, che ha portato la fiamma per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e uno a Gino Lucci, per i suoi 50 anni di carriera come maestro alla Campaldino Tennis. 🔗 Leggi su Lanazione.it
