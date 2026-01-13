Furto in abitazione | ragazzo chiama il 112 i ladri lanciano tazze e vassoi contro suo padre e suo fratello

Nella serata dell’11 gennaio 2026, intorno alle 18, una famiglia è stata vittima di un furto in abitazione. Un ragazzo ha chiamato il 112, mentre i ladri, entrati in casa, hanno lanciato tazze e vassoi contro il padre e il fratello. In quel momento, nella casa era presente solo il figlio minore. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione sulle misure di sicurezza domestica.

Quando i ladri sono entrati nella casa di questa famiglia, verso le 18 dell’11 gennaio 2026, dentro c’era solo il figlio minore della famiglia che abita lì. Si è accorto di tutto e ha chiamato il 112 senza farsi notare. Poco dopo sono rientrati anche suo papà e il fratello maggiore, che sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Sente i ladri, si barrica in una stanza e chiama il 112: arrestato un uomo Leggi anche: Ragazzo chiama il 112: “Sto per buttarmi sotto al treno”. Salvato così da un carabiniere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Furto in abitazione: ragazzo chiama il 112, i ladri lanciano tazze e vassoi contro suo padre e suo fratello; Ladro assalta una villa, poi si chiude in camera da letto con due pistole; Scopre un ladro in casa: chiama i poliziotti che lo arrestano. Scopre un ladro in casa: chiama i poliziotti che lo arrestano - Parma La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne italiano, gravemente indiziato del reato di furto in abitazione. gazzettadiparma.it

Scopre un giovane intento a rubare in casa sua a Bussoleno: chiama i carabinieri e lo fa arrestare - Scopre una finestra rotta rientrando a casa a Capodanno: i carabinieri sorprendono un 25enne mentre rovista nell’appartamento a Bussoleno ... quotidianopiemontese.it

Lardirago, vede il ladro in fuga dopo il furto in casa: urla e chiama i carabinieri. Arrestato - L'uomo, 61enne della zona, pluripregiudicato, è stato visto uscire dalla casa dal proprietario che stava ... ilgiorno.it

Furto in un'abitazione a Padule: i ladri entrano dalla finestra e rubano monili d'oro, abiti firmati e denaro x.com

Nella serata di domenica 11 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno sventato un tentativo di furto in abitazione a Vertemate con Minoprio, denunciando un 41enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al regime - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.