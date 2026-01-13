Furti nelle case mentre è ai domiciliari Stangata al ’terrore’ di Sovicille

A Sovicille, i residenti sono stati colpiti da una serie di furti mentre gli abitanti erano in regime di domiciliari. I malviventi hanno penetrato le abitazioni, entrando in contatto con la vita quotidiana delle famiglie e rubando denaro e oggetti di valore. Un episodio che ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire maggior sicurezza e tranquillità nella zona.

di Laura Valdesi SIENA Ladri in casa. L'intimità violata. Le mani di sconosciuti nei cassetti e negli armadi, alla ricerca di denaro e di oggetti preziosi da rubare. Una sensazione terribile, quella che lasciano ai proprietari le 'visite' nelle abitazioni. Anche se il bottino, a volte, è misero. Uno dei reati che vengono vissuti peggio dai cittadini, il furto in casa. Al ladro che è stato condannato ieri al tribunale di Siena ne erano stati contestati addirittura otto, fra cui sei messi a segno e due soltanto tentati. L'uomo, un 30enne macedone che attualmente si trova recluso nel carcere di Livorno, li aveva commessi nel comune di Sovicille.

