Furti in casa la gang dei napoletani puntava al colpo grosso | nel mirino i Fendi e il governatore della Banca d' Italia

Una vasta operazione ha smantellato una gang napoletana responsabile di numerosi furti in casa, tra cui attacchi a beni di lusso e il patrimonio del governatore della Banca d’Italia. Le indagini hanno identificato sette gruppi con base tra Napoli e i comuni limitrofi, ricostruendo circa settanta episodi delittuosi e un bottino superiore ai 105.000 euro. L’attività criminale aveva come obiettivo principale colpi di rilevante valore economico.

Bliz dei Carabinieri: 38 arresti per furti in casa e truffe agli anziani - Nella giornata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei Bliz dei Carabinieri: 38 arresti per furti in casa e t ... marigliano.net

Furti in casa, ricettazione e truffe agli anziani: ‘colpi’ anche nel Sannio. Arrestate 38 persone - Misure cautelari in carcere emesse dal gip dei Napoli Nord nei confronti di 38 indagati per associazione a delinquere finalizzata al furto in abitazione, ricettazione e truffe ai danni di anziani. ntr24.tv

Ultim’ora - Smantellata la banda dei furti in casa. 38 “topi d’appartamento”, responsabili di colpi tra #Napoli, #Caserta, #Benevento, #Salerno e #Avellino, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli Nord. L’inchiest - facebook.com facebook

