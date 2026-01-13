Furti in casa la gang dei napoletani puntava al colpo grosso | nel mirino i Fendi e il governatore della Banca d' Italia
Una vasta operazione ha smantellato una gang napoletana responsabile di numerosi furti in casa, tra cui attacchi a beni di lusso e il patrimonio del governatore della Banca d’Italia. Le indagini hanno identificato sette gruppi con base tra Napoli e i comuni limitrofi, ricostruendo circa settanta episodi delittuosi e un bottino superiore ai 105.000 euro. L’attività criminale aveva come obiettivo principale colpi di rilevante valore economico.
Sette differenti bande con base tra Napoli e i comuni dell?hinterland, quasi settanta furti ricostruiti e un bottino stimato in oltre 105mila euro. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
