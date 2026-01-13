Furti a Giugliano Qualiano Melito Villaricca e Sant’Antimo | come agivano le bande dei topi d’appartamento

Le bande di ladri di appartamenti a Giugliano, Qualiano, Melito, Villaricca e Sant’Antimo agivano in modo organizzato. Si spostavano con veicoli tra i comuni, eseguivano sopralluoghi e scambiavano informazioni sulle possibili vittime. Questa modalità di comportamento rendeva più efficace e mirata il loro operato, contribuendo a un aumento dei furti nella zona. Conoscere i loro metodi può aiutare a prevenire e contrastare tali attività criminali.

