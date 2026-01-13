Furia forsennata guineano con precedenti tenta di violentare due donne nella stessa sera Le vittime si difendono anche a gomitate

A Perugia, un uomo di 40 anni, già noto alle autorità, ha tentato di aggredire due donne nella stessa sera. Le vittime si sono difese con determinazione, reagendo anche con gomitate. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi e di una rete di tutela efficace per la sicurezza pubblica.

Doppio orrore a Perugia, dove un 40enne guineano senza fissa dimora e con precedenti, tenta di violentare due donne nella stessa sera. La notizia che stigmatizza un drammatico record dell'orrore, stavolta arriva da Perugia. I carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio lo hanno arrestato, dando seguito a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Perugia. E l'uomo è finito in cella con l'accusa di di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio.

