Funzionario aggredito a Termini FdI | Ora bonifica dell’Esquilino e tolleranza zero Davano la caccia al bianco?

Un funzionario del ministero delle Imprese è stato aggredito vicino alla stazione Termini, episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nell’area Esquilino. La vicenda, ancora sotto osservazione medica, evidenzia le criticità di un quartiere che richiede interventi urgenti. FdI richiede una bonifica dell’area e una tolleranza zero contro la violenza, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e tranquillità per residenti e lavoratori.

Il pestaggio nei pressi della Stazione Termini del funzionario del ministero delle Imprese, che è ancora in terapia intensiva, e del rider, per fortuna in buone condizioni, riaccende i riflettori sulle condizioni di totale insicurezza dello scalo più grande d'Italia del r ione Esquilino. Da anni zona franca, palcoscenico quotidiano di violenze, borseggi e criminalità. Quasi sempre legate a bande di immigrati irregolari. Una situazione, quello della scalo principale della Capitale, sulla quale il Viminale è intervenuto da tempo con segnalazioni e aumento di controlli. Ma non ancora sufficienti a bonificare l'area della stazione più importante d'Italia, pessimo biglietto da visita per i turisti e inferno per residenti e commercianti.

Come sta il funzionario aggredito alla stazione Termini, caccia a sei persone - Gli investigatori cercano i restanti sei uomini che hanno aggredito il funzionario del Mimit alla stazione Termini ... fanpage.it

Funzionario aggredito alla stazione Termini, la sorella: “Diretto in farmacia, si sono accaniti su di lui” - Parla la sorella del funzionario del Mimit aggredito alla stazione Termini: "Era uscito per andare in farmacia, si sono accaniti su di lui" ... fanpage.it

Oggi su Corriere della Sera, Rinaldo Frignani racconta l’episodio gravissimo avvenuto a Roma, vicino alla stazione Termini, dove otto nordafricani hanno brutalmente aggredito un funzionario del ministero. Quel che lascia sgomenti è che due degli aggressori - facebook.com facebook

Aggredito a Termini, funzionario resta in coma: indagini in corso #stazionetermini x.com

