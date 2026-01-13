Fullmetal Alchemist la creatrice Arakawa approva il nuovo live-action | Potrei copiarlo

A febbraio debutta in Giappone il nuovo spettacolo teatrale

A febbraio debutterà in Giappone Fullmetal Alchemist: Ambition of Darkness and Light, nuovo spettacolo teatrale dedicato agli Elric e Hiromu Arakawa promuove la produzione con entusiasmo. Il ritorno teatrale di Fullmetal Alchemist è sempre un piccolo evento. A poche settimane dal debutto giapponese del nuovo spettacolo, Hiromu Arakawa ha espresso un'approvazione calorosa, sottolineando quanto il progetto rispetti l'essenza del manga. Tra nuovi personaggi, produzioni imponenti e commenti ironici, il palcoscenico torna a illuminare Amestris. Arakawa approva lo show di Full Metal Alchemist A febbraio, Edward e Alphonse Elric faranno di nuovo capolino sotto i riflettori con Fullmetal Alchemist: Ambition of Darkness and Light, terza produzione teatrale ufficiale ispirata alla serie.

