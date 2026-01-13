Füllkrug il nuovo 9 del Milan è già ai box | infortunio e tempi di recupero

Nicklas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan, si trova attualmente infortunato e deve affrontare un periodo di recupero. L’arrivo del giocatore in rossonero ha suscitato interesse, ma le prime settimane sono state caratterizzate da questa imprevista difficoltà fisica. Restano da valutare i tempi di recupero e l’impatto sul suo inserimento nelle strategie della squadra.

Füllkrug. L’entusiasmo in casa Milan per l’arrivo di Nicklas Füllkrug ha subito una brusca frenata a pochissimi giorni dal suo sbarco a Milanello. L’attaccante tedesco, prelevato per offrire peso e carisma al reparto offensivo, è stato vittima di un incidente di gioco che lo costringerà ai box prima ancora di aver potuto mostrare il suo valore con continuità. Il bollettino medico parla chiaro: si tratta di una frattura a un dito del piede. Lo staff sanitario del Milan è già al lavoro per monitorare la situazione, ma il dolore e la delicatezza della zona colpita impongono la massima prudenza. Füllkrug: Allegri dovrà aspettare il suo 9. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recupero Leggi anche: Infortunio Gabbia, il Milan monitora le condizioni del difensore. I tempi di recupero Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Niclas Fullkrug vuole segnare con il numero 9 del Milan e imparare l’italiano - Il nuovo numero 9 del Milan Niclas Fullkrug condivide le sue ambizioni e il suo rapporto con il club e la cultura italiana. notiziemilan.it

