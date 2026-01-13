Fuggono all' alt e si sbarazzano di mezzo etto di cocaina | tre arresti

Nella giornata, gli agenti della Questura di Padova hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa mezzo etto di cocaina. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotte dalla polizia locale.

E' di tre arresti il bilancio di un'altra operazione antidroga messa a segno dagli agenti della Questura di Padova. Ieri pomeriggio 12 gennaio, i poliziotti della sezione "volanti" coordinati dal vicequestore Valeria Pace hanno messo le manette ai polsi ad un 29enne cittadino albanese, un 42enne.

