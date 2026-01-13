Frosinone sicurezza del territorio | approvati i DIP contro il rischio idrogeologico

La Giunta Mastrangeli ha approvato i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) per interventi di consolidamento e risanamento volto a ridurre il rischio idrogeologico nel territorio di Frosinone. Questa decisione avvia il percorso ufficiale per interventi di sicurezza e tutela del territorio comunale, contribuendo a migliorare la resilienza delle aree interessate e a prevenire eventuali criticità legate a fenomeni naturali.

Scuole e sicurezza: dal Pnrr 700 mila euro alla Provincia di Frosinone per l’antincendio di tre istituti superiori - "Questi finanziamenti – ha dichiarato il Presidente dell'Ente Luca Di Stefano – rappresentano un risultato concreto del lavoro portato avanti per intercettare risorse strategiche e destinarle a un set ... tunews24.it

Frosinone, allarme sicurezza allo Scalo: ok al protocollo anti bivacco - Ieri si è tenuta una riunione per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato a rispettare congiuntamente le misure volte alla prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per ... ilmessaggero.it

Gli interventi riguardano tre istituti superiori tra Cassino, Alatri e Frosinone. Il presidente Di Stefano: “Investire nella sicurezza significa investire nel futuro”. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.