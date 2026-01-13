Frosinone sicurezza del territorio | approvati i DIP contro il rischio idrogeologico
La Giunta Mastrangeli ha approvato i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) per interventi di consolidamento e risanamento volto a ridurre il rischio idrogeologico nel territorio di Frosinone. Questa decisione avvia il percorso ufficiale per interventi di sicurezza e tutela del territorio comunale, contribuendo a migliorare la resilienza delle aree interessate e a prevenire eventuali criticità legate a fenomeni naturali.
La Giunta Mastrangeli ha approvato i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) relativi a una serie di interventi di consolidamento e risanamento per la mitigazione del rischio idrogeologico che interessano diverse aree del territorio comunale, avviando formalmente il percorso per la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: “La sicurezza del territorio non può più aspettare. Servono interventi immediati contro il dissesto idrogeologico”
Leggi anche: Monteforte Irpino, Valentino: "Un piano di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico"
PNRR, 700 mila euro per la sicurezza antincendio nelle scuole superiori ciociare. Amata: “Interventi concreti a beneficio del territorio” - Il consigliere provinciale della Lega delegato al Pnrr: “Indispensabile garantire sempre il massimo livello di sicurezza negli spazi frequentati quotidianamente dai nostri ragazzi, dal personale docen ... tunews24.it
Scuole e sicurezza: dal Pnrr 700 mila euro alla Provincia di Frosinone per l’antincendio di tre istituti superiori - "Questi finanziamenti – ha dichiarato il Presidente dell'Ente Luca Di Stefano – rappresentano un risultato concreto del lavoro portato avanti per intercettare risorse strategiche e destinarle a un set ... tunews24.it
Frosinone, allarme sicurezza allo Scalo: ok al protocollo anti bivacco - Ieri si è tenuta una riunione per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato a rispettare congiuntamente le misure volte alla prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per ... ilmessaggero.it
Gli interventi riguardano tre istituti superiori tra Cassino, Alatri e Frosinone. Il presidente Di Stefano: “Investire nella sicurezza significa investire nel futuro”. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.