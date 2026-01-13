Frosinone scuole al freddo | c' è chi ancora non è mai tornato in aula nel 2026

A Frosinone, il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie sta evidenziando problemi di riscaldamento in diverse strutture. Alcuni istituti, sia superiori che primari e dell'infanzia, ancora non hanno ripreso regolarmente le attività scolastiche nel 2026, a causa di impianti inefficienti o guasti. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico.

Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie si sta trasformando in un'emergenza a Frosinone, con numerosi istituti superiori e plessi delle primarie e dell'infanzia alle prese con impianti di riscaldamento guasti o insufficienti. Gli studenti, le famiglie e il personale scolastico denunciano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Freddo nelle scuole: giorni di disagi. Tecnici al lavoro, ma ancora critiche Leggi anche: Scuole ancora al freddo: impianti obsoleti e manutenzione insufficiente. Le proteste: "Condizioni inadeguate per gli studenti e i professori"

Scuole al gelo, '8 studenti su 10 hanno sofferto freddo al rientro' - Ben 8 studenti su 10 delle scuole medie e superiori dicono di aver sentito troppo freddo in aula al rientro a scuola e ... notizie.tiscali.it

Scuole chiuse oggi 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Macerata. L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. msn.com

Provincia - Finanziamenti per le scuole di Frosinone, Cassino e Alatri link nel primo commento - facebook.com facebook

Il sindaco Mastrangeli ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di Frosinone per il 7 gennaio 2026, motivando la decisione con la necessità di verifiche urgenti su edifici e viabilità dopo i recenti dissesti idrogeologici. x.com

