Frontiere Roma manda i rinforzi | una sessantina di poliziotti in Carso

Roma ha deciso di rafforzare i controlli alle frontiere di Trieste, inviando circa sessanta agenti tra varie divisioni di polizia. Sono stati assegnati rinforzi alla questura, alla polizia stradale, alla polizia postale e alla Scuola di polizia, con un focus particolare sulla polizia di frontiera. Questa integrazione mira a migliorare la sicurezza e il controllo delle frontiere nella regione.

"Cinque unità in più alla questura, quattro alla polizia stradale, cinque alla polizia postale e altri cinque alla Scuola di polizia, ma soprattutto 59 tra agenti e ispettori assegnati alla polizia di frontiera a Trieste. Un rafforzamento significativo che, sommato alle 44 unità aggiuntive a. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

