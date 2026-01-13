Frontiere Roma manda i rinforzi | una sessantina di poliziotti in Carso
Roma ha deciso di rafforzare i controlli alle frontiere di Trieste, inviando circa sessanta agenti tra varie divisioni di polizia. Sono stati assegnati rinforzi alla questura, alla polizia stradale, alla polizia postale e alla Scuola di polizia, con un focus particolare sulla polizia di frontiera. Questa integrazione mira a migliorare la sicurezza e il controllo delle frontiere nella regione.
"Cinque unità in più alla questura, quattro alla polizia stradale, cinque alla polizia postale e altri cinque alla Scuola di polizia, ma soprattutto 59 tra agenti e ispettori assegnati alla polizia di frontiera a Trieste. Un rafforzamento significativo che, sommato alle 44 unità aggiuntive a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
