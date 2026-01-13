Frontale spaventoso contro un camion Lorenza era in scooter | muore giovanissima L’agonia atroce

Lorenza Bridi, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto martedì mattina a Pescantina, lungo la statale 12 del Brennero. Dopo un frontale con un camion, la giovane è rimasta coinvolta in un incidente grave, che ha richiesto un'agonia di ore prima del decesso. La tragedia ha scosso la comunità locale, evidenziando la pericolosità delle strade e l’importanza della sicurezza alla guida.

Si è spenta dopo ore di strenua lotta per la vita Lorenza Bridi, la diciannovenne che martedì mattina era rimasta coinvolta in un drammatico schianto a Pescantina, lungo la statale 12 del Brennero. La giovane, residente nel comune veronese, è deceduta ieri sera presso l'ospedale di Borgo Trento, dove era giunta in condizioni disperate. Il tragico evento si è consumato intorno alle 7 del mattino in via Nassar, la strada che unisce il centro abitato alla località di Settimo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri del Norm di Peschiera del Garda, la vittima stava percorrendo la via a bordo del suo scooter quando, all'altezza del civico 50, si è scontrata violentemente con un camion.

