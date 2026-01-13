Freddo a scuola | In classe 15 gradi ma i soldi vanno alle opere delle Olimpiadi

Stamattina, in una scuola italiana, le temperature in aula erano di circa 15-17 gradi, causando disagio tra studenti e insegnanti. Nel frattempo, si continua a destinare fondi pubblici ad opere olimpiche, lasciando spesso da parte le esigenze quotidiane delle scuole. Questa situazione solleva interrogativi sulla priorità degli investimenti e sulla tutela del benessere degli studenti.

“Oggi (lunedì 12 gennaio, ndr.) in classe avevamo 15 gradi e siamo stati spostati in un’altra ala della scuola, dove comunque non si superavano i 17. Termosifoni fatiscenti e un’ala della scuola che aspetta da anni di essere sistemata non reggono al gelo di questi giorni”. Così Giulia Bortolotti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Freddo nelle aule, scuole chiuse in un comune del Vercellese per un guasto alla caldaia: in classe c’erano 12 gradi Leggi anche: Parma, ecco il freddo: pioggia e massime sotto i 15 gradi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi!; Scuole al freddo, caldaie sistemate: «Da lunedì studenti di nuovo in classe»; Scuole al gelo: al rientro dalle vacanze si riaccende l’emergenza ‘freddo’; Troppo freddo in classe, segnalazioni in diverse scuole trentine. Troppo freddo in classe, segnalazioni in diverse scuole trentine - In questi giorni nelle scuole del Trentino sono stati segnalati alcuni disagi legati agli impianti di riscaldamento. msn.com

Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi! - In tutta Europa, la caduta libera delle temperature è coincisa con i giorni di rientro a scuola dopo le festività natalizie e di inizio anno. tecnicadellascuola.it

Freddo a scuola, una classe resta a casa per protesta. I genitori: «Giusto, è un messaggio» - Ora chiediamo un incontro con le istituzioni per risolvere il problema». msn.com

La scuola di Catania, Rita Atria, senza riscaldamenti: alunni al freddo. Chi è responsabile di questa vicenda - facebook.com facebook

#Freddo in classe, studenti con giacche e coperte al Venturi: la situazione #scuola per scuola illustrata dalla Provincia di #Modena x.com

