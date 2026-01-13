Frattesi trattativa in stallo | nodo formula

La trattativa per Davide Frattesi rimane in stallo, con i contatti tra le parti ancora attivi e l’interesse reciproco. Tuttavia, le differenze sulle modalità di trasferimento hanno impedito finora di trovare un accordo. La situazione, quindi, resta in attesa di sviluppi, mentre le parti continuano a confrontarsi per superare il nodo delle formule.

Situazione ancora bloccata per Davide Frattesi. Il punto, nelle ultime ore, è chiaro: i contatti esistono, l’interesse resta alto, ma le distanze sulle formule tengono tutto fermo. Il Galatasaray ha mosso passi concreti già a fine dicembre, arrivando in Italia anche con il vicepresidente. A gennaio, però, la trattativa si è incagliata: i turchi spingono per un obbligo di riscatto condizionato e più articolato, mentre l’ Inter chiede garanzie piene su una cifra attorno ai 35 milioni di euro. È qui che nasce lo stallo. Il dossier resta aperto. La Premier League osserva, pronta a inserirsi, mentre in Italia l’apprezzamento di Luciano Spalletti è noto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

